Erster Fahrbericht vom Mokka-Gegner Renault macht den Captur noch schicker

Heute im Liveticker Das sagt 1860-Coach Pereira vor dem "Endspiel"

In der Abgeschiedenheit von Bad Wörishofen bündeln die Profis des TSV 1860 ihre Kräfte - und wollen am Sonntag dem Abstieg entgehen. Vor dem Spiel beim 1. FC Heidenheim spricht Trainer Vitor Pereira am Freitag (11:30 Uhr) in der Löwenrunde.