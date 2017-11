Viele Funktionen und volle Kontrolle mit der Mercedes me-App

Die Sitze haben die Schwaben völlig neu konstruiert, vier verschiedene Versionen stehen parat, vom Normalgestühl bis zum Sportsitz mit integrierter Kopfstütze und vielfältigen Verstellmöglichkeiten. Die Vernetzungsmöglichkeiten werden deutlich erweitert, in Zukunft lassen sich mit Alexa oder mit dem Google-Sprachassistenten von zuhause aus Einstellungen am Fahrzeug vornehmen. Außerdem können etwa per Mercedes me-App die Fenster und das Schiebedach geöffnet und geschlossen werden. Auch die Nutzung der A-Klasse als rollendes Büro mit Terminverwaltung und Telefonkonferenzen ist möglich. Eine weitere neue Funktion: Wird der Wagen auf einem Parkplatz angerempelt oder droht er abgeschleppt zu werden, wird der Besitzer per Smartphone alarmiert.

Die erste Generation der A-Klasse, die vor 20 Jahren debütierte, war ein echtes Raumwunder. Der noch aktuellen Ausführung wird das wohl niemand nachsagen, dazu ist sie einfach zu deutlich auf Knackigkeit und nicht auf Nutzwert getrimmt. Dass Mercedes jetzt das Rad wieder ein bisschen in die andere Richtung dreht, hat viele positive Effekte. So wurde die stark nach hinten abfallende Dachlinie entschärft - die Fondpassagiere haben mehr Kopffreiheit und können deutlich entspannter ein- und aussteigen. Das Platzangebot im Innenraum wuchs in allen Richtungen. Und der Kofferraum fasst künftig mehr, nämlich 370 statt 342 Liter - das bedeutet, dass zwei Getränkekisten mehr reinpassen oder bei herausgenommener Koffraumabdeckung zwei Golfbags Platz finden. Die Ladeöffnung wurde dank zweigeteilter Heckleuchten um 20 Zentimeter verbreitert, der Kofferraumboden ist um 11,5 Zentimeter länger.

Laut Mercedes hat auch die Rundumsicht etwa dank schlankerer A- und B-Säulen deutlich zugelegt. Und trotz leicht gewachsener Breite der Karosserie konnte die Gesamtbreite mit Seitenspiegeln dank einer neuen Spiegelkonstruktion auf unter zwei Meter reduziert werden - das freut Fahrerin oder Fahrer beim Rangieren und auf engen Autobahn-Baustellen.

Lesen Sie hier: Aston Martin Valkyrie AMR Pro - Dieser Renner ist jenseits von Gut und Böse