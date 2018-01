Erster Ausflug mit dem Kompakt-Renner Toyota Yaris GRMN: Potenter Kraftzwerg

Toyota hat den Yaris ordentlich modifiziert

Ein kleines Team der Toyota-Sportmarke Gazoo hat den Powerbolzen in der Nähe des Nürburgrings in mühsamer Kleinstarbeit in Form gebracht. So ziemlich alles in Sachen Antrieb und Fahrwerk ist so nur im GRMN so anzutreffen. Vom spezialbehandelten 1,8-Liter-Benziner mit Kompressor und eigenen Kühlaggregaten im bis zum Bersten gefüllten Motorraum über das Torsen-Sperrdifferenzial für maximale Traktion, diverse Verstärkungen und aerodynamische Maßnahmen bis hin zum Sportlenkrad und die Schalensitze, die wirklich ordentlich Halt in jeder Situation geben.