Rohheits- und Drogendelikte nehmen zu

Nach BR-Informationen führen Experten das Plus im Bereich München auf mehrere Faktoren zurück. Dazu gehören unter anderem - mit einem Plus von 800 Fällen - die sogenannten Rohheitsdelikte. Nach Darstellung von Polizeiexperten werden immer mehr Körperverletzungsdelikte in oder im Umfeld von Wohneinrichtungen für Asylbewerber angezeigt. Laut den Experten stammen in den meisten Fällen Täter als auch Opfer aus verschiedenen dort untergebrachten Ethnien.