Ihre Eleganz: exotisch. Die Präsenz: eine Wucht

Von zwei bis 14 Jahre wuchs Marcia in München auf. Doch die Welt ist gerade groß genug für sie. Gelebt und gemodelt hat sie schon in Australien, USA und Frankreich. Jetzt heißt es wieder: Back to the roots! Seit eineinhalb Jahren ist Marcia zurück in ihrer Heimatstadt, absolviert ein Tontechnikstudium, ist glücklich vergeben – und: möchte bei der Schönen Münchnerin zeigen, was sie drauf hat.