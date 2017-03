Erste Teile gelauncht FentyxPuma: Verkaufsstart von Rihannas neuer Kollektion

Die Footwear-Kollektion besteht zum einen aus stylischen, spitzen Lace Up Heels, zum anderen aus Sneakern mit Satin-Schleife oder dicker Plateau-Sohle. Außerdem gibt es die altbekannten Slider, deren Fell ebenfalls durch eine XXL-Schleife ausgetauscht wurde. Farblich bewegen sich die Schuhe in der typischen Pastell-Palette: Es gibt sie in Rosa, Hellblau und Grau zu kaufen. Neu dazu gekommen: Ein sattes Olivgrün. Entwürfe, die den Fenty-Fans mehr als gefallen dürften - die Kollektion könnte also ziemlich schnell ausverkauft sein.

Die Bow Sneaker liegen mit XXL-Schleife voll im Trend Foto:PUMA

Bei den Schuhen bleibt es aber nicht. FentyxPuma will bis Juni jeden Monat neue Teile aus der Kollektion launchen. Bei der Fashion Week in Paris gab es einen ersten Blick auf die weiteren Designs. Allesamt moderne Interpretationen von Sportkleidung mit einem Hauch von Barock. Die vorherrschende Farbe: Pink. "Es ist so, als würde Marie Antoinette ins Fitnessstudio gehen", so Rihannas treffende Beschreibung.