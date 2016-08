Ein von Farina Opoku (@novalanalove) gepostetes Foto am 29. Aug 2016 um 4:53 Uhr

Den Erfolg kann sich Farina auch erklären: Die Fans fühlen sich ihr offenbar so nah, weil sie kein professionelles Model ist und keine Size Zero trägt. Perfektionismus sei schnell langweilig, hatte sie im Interview mit der 'Cosmopolitan' erklärt: "Ich bin zwar nicht ganz schlank, aber die Mehrheit der Frauen sieht nun mal nicht aus wie ein Victoria's Secret-Model, und das ist ok! Das ist weder ungesund, noch ist man ein schlechterer Mensch dadurch! Im echten Leben ist mir das noch nie passiert, dass jemand zu mir kommt und mir sowas sagt, aber online schon öfter", so Farina Opoku.