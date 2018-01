Kein ganz neues Problem, in der Vergangenheit kam es schon vor, dass die Krebsstation Patienten an andere Häuser weiterverweisen musste. "Wir haben weniger Aufnahmekapazitäten, weil wir zu wenig Pflegekräfte haben. In allen Bereichen", sagte Anett Sander, Pflegeleitung in der Haunerschen, dem "Bayerischen Rundfunk". 215 Stellen fehlen derzeit bei der LMU vor allem in der Kinder- und Intensivmedizin. Auch die städtischen Klinken kennen das Problem. Hier fehlen derzeit 80 Krankenpfleger.