München - Es ist eine neue Eskalationsstufe im Tarifkonflikt der rund 3,9 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie: Ab Dienstagabend will die Gewerkschaft IG Metall bis Freitag zum ersten Mal Tagesstreiks in ganz Deutschland umsetzen. Die fünfte Verhandlungsrunde am vergangenen Wochenende in Stuttgart war gescheitert.