Erste Infos und Trailer "Mindhunter", "Glow" und mehr: Die neuen Serien von Netflix

"Jack Whitehall: Travels With My Father"

Der britische Komiker Jack Whitehall (28, "Mother's Day - Liebe ist kein Kinderspiel") und sein Vater erhalten auf Netflix eine neue Comedy-Reise-Show. Für "Jack Whitehall: Travels With My Father" beginnen noch im März die Dreharbeiten. Die beiden Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten, reisen gemeinsam durch Südostasien. Sie besuchen dabei Thailand, Vietnam sowie Kambodscha und lernen nicht nur mehr über die Welt, sondern vielleicht sogar ein bisschen etwas über sich selbst und einander.

Weitere Produktionen

Neben diesen neuen Originalserien stehen Co-Produktionen an. Gemeinsam mit der BBC wird zum Beispiel "Troy: Fall of a City" umgesetzt, eine Historienserie, die zur Zeit des Trojanischen Krieges spielt und sich auf die Liebe zwischen Paris und Helena konzentriert. Ebenfalls mit der BBC wird die Thrillerserie "Black Earth Rising" produziert. Und in Zusammenarbeit mit dem französischen Sender Canal Plus entsteht "The Spy". Darin wird die wahre Geschichte des israelischen Spions Eli Cohen erzählt, der Anfang der 60er Jahre undercover in Syrien arbeitete.

Staffel zwei der französischen Serie "Marseille" wird ab 18. April gedreht. Staffel zwei von "The Crown" ist bereits in Arbeit. Die britische Sitcom "Lovesick" bekommt eine dritte Staffel. Und sogar "Las chicas del cable", die spanische Serie, deren erste Staffel noch nicht einmal verfügbar ist, erhält eine zweite Staffel. Außerdem startet "Tote Mädchen lügen nicht" am 31. März, "Girlboss" im April, Staffel zwei von "Sense8" am 5. Mai sowie Staffel fünf von "Orange is the New Black" am 9. Juni. 2017 folgen zudem neue Folgen von "Better Call Saul", "Bloodline", "House of Cards" und "Stranger Things". Reichlich Futter für Serien-Junkies!