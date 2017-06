Erste Details ausgeplaudert Miranda Kerr schwärmt von ihrer "magischen" Hochzeit

Ende Mai gaben sich Model Miranda Kerr (34) und Snapchat-Boss Evan Spiegel (27) das Ja-Wort. Viel ist über ihren großen Tag bisher nicht bekannt. Umso überraschender, dass der "Victoria's Secret"-Engel am Wochenende selbst einige Details verraten hat. In Kalifornien nahm sie an einer Diskussionsrunde für die Lifestyle-Marke Goop teil, die Oscar-Gewinnerin Gwyneth Paltrow (44, "Iron Man") gegründet hat, und plauderte aus dem Nähkästchen. "Unsere Hochzeit war richtig fröhlich", sagte Kerr US-Medienberichten zufolge.