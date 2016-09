Victoria und David Beckhams erste Begegnung war magisch. In einem Brief an sich selbst beschreibt die Designerin, wie sie ihren Mann kennen lernte. Es war Liebe auf den ersten Blick.

Victoria Beckham (42) hat das erlebt, wovon Millionen von Frauen träumen: Die Liebe auf den ersten Blick. In einem Brief, den Beckham anlässlich eines Covershootings für die "Vogue" veröffentlichte, beschreibt sie: "Ja, Liebe auf den ersten Blick existiert. Sie wird dich in der Spieler-Lounge von Manchester United treffen - auch wenn du ein bisschen betrunken sein wirst und Details deswegen ein wenig verschwommen sind". Das Schriftstück mit dem Titel "What I wish I'd known" (dt. "Was ich gerne vorher gewusst hätte") hat die Designerin an ihr jüngeres Selbst geschrieben.