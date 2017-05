Erste Auslandsreise Trump in Nahost: Der US-Präsident ruft zum Friedensschluss auf

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas forderte am Morgen in Bethlehem einen unabhängigen Staat Palästina neben Israel – in den Grenzen vor 1967 und mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. "Unser Problem sind die Besatzung und die Siedlungen sowie die Weigerung Israels, den Staat Palästina anzuerkennen, so wie wir Israel anerkennen", sagte Abbas nach dem Treffen mit Trump. "Das Problem besteht nicht zwischen uns und dem Judentum."

Seit mehr als einem Monat befinden sich rund 1000 Palästinenser in israelischen Gefängnissen im Hungerstreik. Sie fordern bessere Haftbedingungen. Abbas übergab einen Brief der Familien der Häftlinge an Trump. Der Besuch Trumps in Bethlehem stieß in Israel auf Missfallen. Trump war in seinem Bemühen um einen neuen Anlauf für Frieden in Nahost allerdings daran gelegen, während seines kurzen Besuchs mit beiden Seiten zu reden.

Am Nachmittag reiste Trump weiter nach Italien. Er betrat dort erstmals europäischen Boden. Der US-Präsident kommt am Mittwochmorgen mit Papst Franziskus zusammen.

Trumps Begleiter: Ivanka und ihr Mann als Vermittler

Donald Trumps engste Berater stehen bei seinem Israel-Besuch immer zwei Schritte hinter ihm: Präsidententochter Ivanka und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner (36).

Dass die 35-jährige Ivanka zum Judentum konvertiert ist und Kushner aus einer jüdischen Familie stammt, sorgt in Israel für Hoffnung auf mehr Verständnis. Deshalb ging es auch gleich durch die Medien, als Ivanka an der Klagemauer eine Träne der Rührung vergoss. Ihr Mann gilt als Mann im Hintergrund. Trump hat ihn mit der Rolle eines Unterhändlers im Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern betraut. Er soll für ihn den "ultimativen Deal" aushandeln.

Ivanka konvertierte vor ihrer Heirat 2009 zum Judentum. Das Ehepaar hält sich an die strengen Regeln für den Sabbat. Für die Tour mit Trump erhielten sie angeblich die Sondererlaubnis eines Rabbiners, ausnahmsweise am Sabbat zu reisen.

Michael Flynn: Weiter Druck aus der Heimat

Donald Trump soll zwei hochrangige Geheimdienstchefs gebeten haben, ihn von Vorwürfen der Russland-Verstrickung freizusprechen. Sowohl der Chef der NSA, Michael Rogers, als auch der Nationale Geheimdienstdirektor Dan Coats hätten die Bitten zurückgewiesen, berichtete die Washington Post.

Trumps Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn will hingegen die Aussage vor einem Kongressausschuss zur Russland-Affäre verweigern.

Lesen Sie auch: Bitten wurden zurückgewiesen - Trump soll Geheimdienstler um positive Aussage gebeten haben