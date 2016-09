Typisch Mercedes - nicht nur wegen des Sterns: Die neue E-Klasse ist Ausdruck des aktuellen Design-Geschmacks. Foto: Rudolf Huber

Natürlich geht beim T-Modell der E-Klasse noch mehr - einfach, weil's Spaß macht. Im vierten Quartal 2016 legt Mercedes neben dem noch vernünftigeren E 200 d mit 110 kW/150 PS auch noch den der E 350 d mit Sechszylinder-Diesel und den Sechszylinder-Benziner E 400 4Matic mit 245 kW/333 PS auf, der knackige 480 Nm bereitstellt. Alle Modelle sind mit dem neuen Neungang-Automatikgetriebe 9G-Tronic ausgestattet, das angesichts seiner unauffällig-effektiven Arbeitsweise jede Frage nach einem Handschalter erübrigt.

Ganz sportlich kann die Stern-Marke auch. "Mercedes-AMG E 43 4Matic" heißt die Antwort für alle, die nach einem geräumigen Sportwagen fragen. Dieses neue T-Modell wird als "erste Stufe der AMG-Performance für die E-Klasse" gehandelt und bringt es auf 295 kW/401 PS. Der serienmäßige Allradantrieb verteilt die Antriebskraft zu 69 Prozent nach hinten und zu 31 Prozent nach vorne. 8,4 Liter beträgt der Normwert für den kombinierten Verbrauch, in 4,7 Sekunden beschleunigt der 3,0-Liter-V6-Biturbo den Schnelllaster auf 100 Sachen, bei 250 km/h wird abgeregelt. Das fühlt sich in Echt ziemlich beeindruckend an, schließlich werden eben mal rund 1,9 Tonnen zügig in Bewegung gesetzt.

Top-Verarbeitung, Top-Technik zu Startpreisen von knapp 50.000 bis gut 75.000 Euro

Um auf die Intelligenz zurückzukommen: Die hat das T-Modell mit der bereits hochgelobten Limousine gemeinsam. Der Innenraum mit dem volldigitalen Widescreen-Anzeigen, den berührungssensitiven Touch-Controls im Lenkrad, der teilautonomes Fahren bis 210 km/h ermöglichende Drive-Pilot oder die Fähigkeit des Wagens, per Fernsteuerung einzuparken - all das sind exemplarische Antworten von Mercedes auf die Fragen der automobilen Zukunft.

Hoher Verarbeitungsstandard und feine Materialien sind Pflicht bei den Schwaben, jede Menge Sonderausstattungen für Entertainment und Information bietet der Kombi ebenso wie den derzeit aktuellen Stand der Technik in Sachen Konnektivität und Service bis hin zum persönlichen Concierge, der bei (fast) allen Fragen und Problemen Antworten und Lösungen liefert. Der preisliche Einstieg in die große weite Welt des E-Klasse T-Modells startet bei 48.665,05 Euro für den E 200, die AMG-Variante ist als Kombi ab 75.089 Euro zu haben.