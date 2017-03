Erste Ausfahrt mit dem Neuen Suzuki Swift: Ganz schön erwachsen

Bei der Ausrüstung mit Assistenten hat Suzuki kräftig nachgerüstet. Zu haben sind teilweise schon in der zweiten von vier Ausstattungsversionen zumindest gegen Aufpreis Systeme wie der kamera- und radarbasierte Notbrems-Assistent, der Spurverlassenswarner, der adaptive Tempomat, der einen regelbaren Abstand zum Vordermann einhält oder der Fernlicht-Assistent. Keine Frage, auch in diesem Bereich haben die Japaner ihre Hausaufgaben gemacht.

Was der Swift zum Marktstart am 13. Mai exakt kosten wird, ist allerdings noch unklar. Erst Anfang April will Suzuki Deutschland die Preise bekanntgeben. Fest steht, dass die bisher meistverkaufte Version 1.2 Club weiter bei rund 14.500 Euro liegen wird. Der Turbo-Dreizylinder wird nur in den höheren Ausstattungsvarianten angeboten, der Mildhybrid kostet auch extra - eine Summe knapp unter 20.000 Euro insklusive der Asstistenten ist also für den ausprobierten flotten Dreizylinder durchaus realistisch.