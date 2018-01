Jetzt rollt der neue XV zu den Händlern, der mit genau diesen Werten punktet. Das Design wurde etwas aufgefrischt, an der Technik konsequent gefeilt. Das geht bei den Motoren schon los, die achtbar an Gewicht verloren haben. Die eingesparten Kilos nutzten die Konstrukteure konsequent für zusätzlich an Bord genommene Sicherheitstechnik und Karosserieverstärkungen. Auffallend: Die Materialen im Innenraum wirken im XV der zweiten Generation hochwertiger als im Vorgänger. Dass Subaru selbst bei der Basisversion nicht bei der Sicherheitsausstattung spart, verdient uneingeschränktes Lob. So sind das "Eye-Sight" mit Notbremssystem inklusive Kollisionswarner, adaptivem Abstands- und Geschwindigkeitsregelung, aktivem Spurhalte- sowie Spurleitassistenten und Anfahrassistenten immer an Bord. Erst dann, wenn auch ein radargestützter Totwinkel-, Spurwechsel- und Querverkehrsassistent gewünscht wird, muss das Kreuzchen bei der Bestellung bei der um zwei Etagen höheren Exclusive-Ausstattungslinie gesetzt werden. Dagegen muss auf Connectivity selbst im Grundmodell nicht verzichtet werden, denn die Smartphone-Anbindungen Apple-CarPlay und Android Auto sind serienmäßig installiert.