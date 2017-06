Erste Ausfahrt mit dem neuen SUV Renault Koleos: Die zweite Geburt

Helsinki - Die zweite Generation des Koleos tritt ab dem 24. Juni mit deutlich breiterer Brust an als der Vorgänger. Die Franzosen sehen ihn als ihren ersten Kandidaten im boomenden Feld der SUV der gehobenen Mittelklasse. Die Preise: ab 30.900 Euro. Mit ein paar dürren Zahlen lässt sich der Aufstieg in die Mittelklasse am besten veranschaulichen: Während der 2008 gestartete Koleos gerade mal 4,52 Meter lang war, bringt es der Neue auf 4,67 Meter und ist damit 22,1 Zentimeter länger als sein kleinerer Bruder Kadjar - der Respekt-Abstand bleibt also gewahrt. Der Koleos trägt jetzt, das ist auf den ersten Blick zu erkennen, das aktuelle Renault-"Familiengesicht" mit markantem Kühlergrill samt großem Rhombus in der Mitte und schmalen, C-förmigen Tagfahrleuchten um die Scheinwerfer. Die Lichtquellen sind ab der Version Intens in LED-Technik ausgeführt. Der Rammschutz in Schwarz und der Unterfahrschutz vorne sorgen für robuste SUV-Optik. Erste Beurteilung: Der Koleos macht ordentlich was her.