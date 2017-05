Erste Ausfahrt mit dem Japan-SUV Mazda CX-5: In vielen Details verbessert

Der Kofferraum ist leicht gewachsen, sein Volumen bei Fünfer-Bestuhlung liegt jetzt bei 506 Liter. Foto: Rudolf Huber.

Die verwindungssteifere Karosserie sorgt in Kombination mit dem frisch abgestimmten Fahrwerk und der neu getunten Lenkung für ein souveränes, sicheres Fahrverhalten. Der CX-5 folgt stoisch dem vorgegebenen Kurvenradius, der Fahrer kann es ruhig auch mal etwas flotter angehen lassen. Die Federung ist noch etwas schluckfreudiger geworden, insgesamt fühlt man sich im Mazda-SUV rundum gut aufgehoben und betreut. Das ist auch ein Verdienst der serienmäßigen Fahrdynamik-Regelung G-Vectoring Control, die dezent im Hintergrund Lenkreaktionen, Kurvenstabilität und Fahrkomfort optimiert.

Zum souveränen Eindruck tragen auch die feinen neuen Zutaten bei. So ist das Kompakt-SUV aus Hiroshima jetzt in den feineren Versionen auch mit einem Head-up Display zu haben, das seine Infos auf die Windschutzscheibe projiziert - eine Premiere für Mazda in Europa. Neu sind auch die elektrisch bedienbare Heckklappe, die elektrisch einstellbaren Ledersitze, die Smartphone-Einbindung und das spezielle Bose Sound-System mit zehn Lautsprechern. Und dann hat Mazda natürlich auch bei den Assistenzsystemen nachgelegt. Etwa mit dem City-Notbremsassistenten mit Fußgängererkennung, der Verkehrszeichenerkennung, dem verbesserten Matrix-LED-Lichtsystem, der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop-and-Go-Funktion sowie dem Spurhalte- und Spurwechsel-Assistenten.



Edlere Materialien und ein höher gesetzter Schalthebel gehören zu den Interieur-Neuheiten. Foto: Rudolf Huber.

Alles drin, alles dran also im neuen Mazda CX-5 , wie gehabt teils serienmäßig, häufiger gegen Aufpreis. Der Einstieg in den in vier Ausstattungslinien (Prime-Line, Center-Line, Exclusive-Line und Sports-Line) angebotenen CX-5 wird mit 24.990 Euro für den 165 PS-Benziner berechnet, der neue 2,5-Liter-Motor wird nur für die Sports-Line ab 37.790 Euro angeboten. Die Diesel-Fraktion startet bei 27.090 Euro, hier reicht die Preisliste ebenfalls bis 39.790 Euro, dafür gibt es den 175-PS-Selbstzünder mit Allrad und Automatik, ebenfalls in der Ausstattung Sports-Line.

