Denis Cuspert, 1975 in Berlin geboren, macht zunächst als mäßig erfolgreicher Gangster-Rapper "Deso Dogg" Karriere. Nach einem Autounfall konvertiert er 2010 zum Islam, schließt sich einer salafistischen Gruppierung an und reist 2012 über Ägypten sowie Libyen nach Syrien ins "Kalifat" der Terromiliz IS. Er steigt in deren Führungszirkel auf, wirbt in Videos um neue Kämpfer für den "Heiligen Krieg", posiert mit abgeschlagenen Menschenköpfen.