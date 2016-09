In Belgien, Polen oder den Niederlanden müssen sich Alkoholsünder solche Systeme ins Auto einbauen lassen - auf eigene Kosten. Schweden ist derzeit das einzige EU-Land, in dem Alkohol-Zündschlosssperren in großer Zahl eingesetzt werden: insgesamt waren dort Anfang 2014 rund 75.000 Geräte in Kraftfahrzeugen installiert. Diese kommen nicht nur bei bereits alkoholauffälligen Fahrern (gesetzlich zulässig seit 1. Januar 2012), sondern auch präventiv in LKW, Bussen, Schulbussen und Taxen zum Einsatz.

Lesen Sie hier: "Schwulen-Paragraf": Maas kündigt Gesetzentwurf an

Ähnlich verfährt Finnland: Dort besteht eine Verpflichtung zum Einbau in Schulbussen und Fahrzeugen zum Transport von Kindern zu Kindertagesstätten. Dort belegte eine Studie, dass die Rückfallquote bei Einbau einer Alkohol-Zündschlosssperre bei sechs Prozent liegt, ohne diese Vorrichtung bei 30 Prozent.