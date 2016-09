Seit über zehn Jahren fesselt "World of Warcraft" PC-Spieler an den Bildschirm. Das Online-Rollenspiel bietet mit all seinen Erweiterungen genügend Inhalte, um Gamer auch tatsächlich über diesen Zeitraum hinweg zu unterhalten. Kürzlich ist nun die neue Erweiterung "Legion" erschienen und Spieler dachten, sie hätten die größten Geheimnisse rund um die neuen Inhalte bereits gelüftet. Dem ist allerdings nicht so.