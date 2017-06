Erschütternder Bericht Das Leiden in Münchens Pflegeheimen

Einer der Gründe für das Leiden der alten Menschen liegt im massiven Personalnotstand an den Münchner Pflegeheimen – der sich mehr und mehr verschärft: Bei 33 (von den insgesamt 229) Kontrollen in den 60 Häusern waren weniger Fachkräfte vor Ort, als gesetzlich festgelegt ist. Das ist mehr als doppelt so oft wie noch in den Jahren 2013 und 2014.

Dass es hier bald Abhilfe gibt, ist nicht abzusehen. Noch immer sind Pfleger zu schlecht bezahlt, noch immer gibt es zu wenige – und vor allem kaum bezahlbare – Wohnungen, um überhaupt neue Pfleger aus anderen Städten oder Ländern nach München zu bekommen. Dazu kommt, dass die Arbeit von Altenpflegern psychisch belastend und körperlich anstrengend ist. Viele, die in München gerade in unterbesetzten Schichten arbeiten, klagen darüber, sich um ihre betagten Schützlinge nicht so kümmern zu können, wie sie sich das mal vorgestellt haben.

Gitter und Gurte: Freiheitsentzug seltener

Immerhin, eine gute Nachricht gibt es: Laut dem Bericht ist die Zahl der Alten, die durch Gitter in Bett eingesperrt oder mit Gurten festgeschnallt werden (das fällt unter "Freiheitsentzug") in den letzten neun Jahren massiv gesunken. 2008 fanden die Münchner Pflegekontrolleure noch jeden fünften besuchten Pflegebedürftigen eingesperrt oder festgebunden vor. Jetzt waren es nur noch 1,2 Prozent.

"Das liegt deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt", erklärt Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle. (Zitat kommt vielleicht .....) Ein Erfolg, der den Bemühungen der Pflegeheimträger und der Münchner Heimaufsicht zu verdanken sei.