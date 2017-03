Während der Stammstrecken-Baustelle CSU will Hundekot-Wiese im Marienhof

Die CSU im Rathaus hat einen kurzen, aber prägnanten Antrag an OB Reiter gestellt: Hunde sollen in Zukunft auf 50 Quadratmeter ihr Geschäft verrichten - damit es in der Fußgängerzone weniger Tretminen gibt.