Sänger und Moderator Giovanni Zarrella (38) wird tanzen, was die Beine hergeben, um am Ende der zehnten Staffel von "Let's Dance" die "Dancing Star"-Trophäe, eine silberne Discokugel, in Händen zu halten. Wie der Sender nun bestätigte, wird der Ehemann von Moderatorin und Model Jana Ina Zarrella (40) für den verletzten Sänger Pietro Lombardi (24) einspringen.