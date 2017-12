Ersatz für Pedro Pascal? "Narcos": Zwei neue Hauptdarsteller für die vierte Staffel

Seit 2015 war Pablo Pascal (42) als DEA-Agent Javier Peña in der Serie "Narcos" zu sehen. Doch nach der dritten Staffel soll damit nun Schluss ein. Im Trailer zur vierten Staffel kündigte der Streamingdienst deswegen zwei neue Hauptdarsteller an: Michael Peña (41, "Ant-Man") und Diego Luna (37, "Rogue One: A Star Wars Story"). Laut dem Branchenportal "Deadline" haben in Mexico vor kurzem die Dreharbeiten für die neuen Folgen begonnen. Premiere feiern soll die neue Staffel dann 2018.