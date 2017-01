Ishak stand seit der Saison 2014/2015 bei Randers FC unter Vertrag. In 78 Partien für den Tabellenvierten erzielte er 34 Treffer. 2015 wurde der beidfüßige Angreifer mit Schwedens U21-Nationalmannschaft Europameister. "Ich freue mich auf diese reizvolle Herausforderung in Nürnberg. Ich hoffe, dass ich mich hier schnell zurechtfinde und der Mannschaft und dem Verein schon bald helfen kann", sagte Ishak, der in dieser Saison in 17 Einsätzen acht Mal erfolgreich war.

Nürnberg vorerst ohne Brecko

Nach seinem Fehlstart in die Rückrunde muss der 1. FC Nürnberg vorerst auf Kapitän Miso Brecko verzichten. Wie der Zweitligist mitteilte, hat sich der 32-Jährige einen Muskelfaserriss zugezogen und wird dem "Club" erstmal fehlen.

Dies ergab eine MRT-Untersuchung. Weitere Details teilten die Nürnberger bei Twitter nicht mit. Der Rechtsverteidiger musste am Sonntag beim 1:2 gegen Dynamo Dresden in der 62. Minute gegen Patrick Kammerbauer ausgewechselt werden. Zuvor hatte sich Brecko an den Oberschenkel gefasst.