Würzburg - Ein Auftragsmörder verlangt per E-Mail Lösegeld, damit der Empfänger am Leben bleibt: Mit dieser Masche wollen Betrüger hohe Summen erbeuten. Die Polizei in Unterfranken hat vor einem entsprechenden Schreiben gewarnt und es als ungefährlich eingestuft. In der E-Mail schreibt der Unbekannte beispielsweise "Ich wurde dafür bezahlt zu töten. (...) Sie müssen ein Lösegeld von 7000 Euro für mich bezahlen, um Ihr Leben zu schonen." Und: "Warnung: kontaktiere die Polizei nicht, achte darauf, dass du zuhause bleibst, sobald es 19.30 Uhr ist.."