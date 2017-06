Eröffnung vor 50 Jahren Neuer "Drugstore": Wo Gammler sich waschen - und feiern

Diesen hatte Naders Vater, Jahangir "Jonny" Saffari, bis zu seinem Tod im Oktober 2015 über 40 Jahre. So lange war der gebürtige Iraner der ebenso erfolgreiche wie beliebte Wirt des Schwabinger Kult-Treffs, den seine Cousins dereinst gegründet hatten: die unvergessenen Samy-Brüder.

Die "Samy-Brothers" prägten München

Anusch und Temur Samy, die "Könige von Schwabing", haben mit ihren außergewöhnlichen Ideen in München und über die Stadtgrenzen hinaus Geschichte geschrieben. Die kreativen und geschäftstüchtigen "Samy-Brothers" machten beispielsweise aus dem einstigen Kino am Elisabethplatz Deutschlands ersten und größten Beatschuppen: das "Blow up" (heute Schauburg), wo Bands wie Yes und Pink Floyd auftraten. An der Leopoldstraße eröffneten sie das "Citta 2000", Deutschlands erstes kombiniertes Vergnügungs- und Einkaufszentrum mit Kino, Kneipen und Boutiquen.

Der Drugstore am Wedekindplatz ist das einzige ihrer Projekte, das überlebt hat. In den 60er Jahren war die Mischung aus Café, Restaurant und Bar eine Top-Adresse, die auch internationale Promis anzog. Früher feierten im Drugstore Romy Schneider, Liza Minnelli, Udo Jürgens oder Stones-Boss Mick Jagger mit Münchner Flower-Power-Fans.

An diese Zeit erinnert im jetzt wiedereröffneten Drugstore eine Foto-Ausstellung im neu geschaffenen Nebenraum (bislang eine Boutique). Im Gedenken an seinen Vater hat Nader Saffari den Raum "Jonny’s Oase" genannt. Zu sehen sind Schwarz-Weiß-Bilder, die der Fotograf Hubertus Hierl am 3. Juni 1967 bei der Drugstore-Eröffnung gemacht hat, vor allem Porträtaufnahmen. "Zur Gammlerwaschung kam ich kaum durch, so voll war es dort", sagt Hierl.

Neu-Wirt Nader Saffari dürfte es freuen, dass es 50 Jahre später ruhiger zugeht: 1967 brach die Drehtür in unzählige Splitter, als die Massen geladener und nicht geladener Gäste den Drugstore stürmten.