Als eine zentrale Herausforderung für das neue Schuljahr hatte Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) vorab eine gute Integration der Flüchtlingskinder genannt. Außerdem gehen der Ganztagsausbau und die Inklusion weiter. Und an 47 Pilot-Gymnasien wird der Modellversuch "Mittelstufe plus" fortgesetzt: Dort können Schüler und ihre Eltern entscheiden, ob sie die Mittelstufe in drei oder vier Jahren hinter sich bringen wollen. Ab dem Schuljahr 2018/19 soll es dann überall in Bayern sowohl acht- als auch neunjährige Gymnasien geben.