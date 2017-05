Ernährungstipps Richtig frühstücken: Wer diese Gewohnheiten ändert, nimmt schneller ab

Wer abnehmen will, liest immer wieder, wie wichtig das Frühstück ist. Es ist nicht nur die wichtigste Mahlzeit des Tages, weil damit die Energiereserven, die in der Nacht verbraucht wurden, wieder aufgefüllt werden. Ein ausgewogenes Frühstück bringt auch den Stoffwechsel in Schwung und beugt zudem Heißhungerattacken vor. Doch was, wenn man regelmäßig frühstückt, und sich die Pfunde trotzdem hartnäckig halten? Dann können schon kleine Veränderungen Ihres Essverhaltens wahre Wunder bewirken.