Ermittlungen seit 2015 Polizei schnappt durchtriebene Einbrecherbande

Alles begann mit einem Einbruch im September 2015, bei dem zwei wertvolle Ölgemälde aus dem 17. Jahrhundert gestohlen wurden. In Zusammenarbeit mit den ungarischen Kollegen konnte die Polizei die Kunstwerke bei einem Mann in Budapest sicherstellen, in dessen Wohnung aber noch deutlich mehr gefunden wurden: Zahlreiche Gegenstände deuteten auf eine ganze Einbruchsserie in München hin, deren Beute außer Landes geschafft wurde.