Haftbefehl gegen mögliches IS-Mitglied

Der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof hatte am Donnerstag Haftbefehl gegen den Iraker Abdul Beset A. erlassen, der nach dem Anschlag in Wuppertal festgenommen worden war. Für eine Beteiligung des 26-jährigen Mannes an dem Anschlag hatten die Ermittler aber keine Beweise gefunden. Ihm wird stattdessen die Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vorgeworfen.