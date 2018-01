Jetzt will der FC Bayern also in die Innenstadt, dort, wo er für seine zahlreichen Pokale regelmäßig gefeiert wird.

Erst am Wochenende hatte die Altstadt-CSU einen Brandbrief an Baron von Finck geschrieben, die Lokalpolitiker beklagen darin, dass die Münchner City "immer mehr von einer lieblosen und austauschbaren Kommerzialisierung geprägt" sei. Die CSU appelliert deshalb an das gute Gewissen des adeligen Milliardärs. "Bitte handeln Sie mit Herz und Verstand für unsere Stadt München und spielen Sie kein Monopoly mit uns", steht in dem Brief an August von Finck.

Die Entscheidung, dass der FC Bayern auf seinem Grundstück einen Fußballtempel baut, soll aber schon lange vor dem Brandbrief getroffen worden sein.