Erklärung von Toni Roiderer Günstiges Familiengetränk: Wiesn-Wirte ziehen die Limo-Bremse

Ein alkoholfreies Familiengetränk soll her – zum Familienpreis, verkündet Wirtesprecher Toni Roiderer am Mittwoch am Telefon. 3,50 Euro soll es kosten – nicht die Maß, sondern der halbe Liter. Wir erinnern uns: In manchen Zelten wollen die Wirte für einen Liter Wasser heuer sogar 11,60 Euro kassieren, für den Liter Spezi können’s schon mal 10,60 Euro auf dem Deckel sein. Die Gegner von Josef Schmids (CSU) Bierpreisbremse hatten in der Debatte ja angeführt, dass eine solche die Wiesn für Familien ungemein teurer machen würde. Nun ist die Bierpreisbremse nicht gekommen – und Alkoholfreies, nun ja, auch nicht gerade günstig.