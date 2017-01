Erinnerungen ihres dritten Ehemanns Judy Garland: Marilyn Monroe bat sie vor ihrem Tod um Hilfe

Hollywood-Star Judy Garland (1922-1969) spielte sich mit ihrer Hauptrolle im Filmklassiker "Der Zauberer von Oz" (1939) in die Top-Riege der Künstler ihrer Zeit. Aus dem Film stammt auch die Originalversion des Songs "Over the Rainbow", den Garland ebenfalls sang. Im Laufe ihrer Karriere wurde sie mit Oscar, Grammy, Golden Globe, Tony Award und anderen Preisen ausgezeichnet. Im Kontrast dazu war ihr Privatleben eher von Krisen und Dramen geprägt. Davon handelt auch das Buch "Judy and I", das im März erscheinen wird.