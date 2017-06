Offiziell hieß es: Größere Taschen, Handtaschen, Rücksäcke und Helme seien verboten. Offenbar herrschte dennoch Verwirrung darüber, was Besucher nun mit ins Stadion nehmen dürfen und was nicht.

Der Konzertveranstalter hatte bereits im Vorfeld bekannt gegeben, dass sich Besucher auf strenge Vorschriften, Verbote und Kontrollen einstellen müssen. "Wegen der anhaltenden möglichen Gefährdung durch Anschläge sind unter anderem zusätzliche Einlasskontrollen erforderlich, die längere Wartezeiten nach sich ziehen können. So werden Metalldetektoren eingesetzt und Bodychecks vorgenommen", hieß es im offiziellen Schreiben von Livenation.

Dass es tatsächlich so lange dauert, um ins Stadion zu kommen, damit haben wohl viele Fans nicht gerechnet.

Und es geht streng weiter im Olympiapark: Am Mittwochabend gastiert Green Day in der Halle. Auch hier informierte der Olympiapark bereits via Twitter über die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen:

Verschärfte Einlasskontrollen kommen auch auf die Zuschauer beim Depeche-Mode-Konzert am Freitag und auf die Fans von Guns N' Roses nächsten Dienstag (13.06.) zu.