"Erheblicher baulicher Mehraufwand" Mega-Baustelle der U3 dauert länger!

3.000 Tonnen zusätzlichen Schotter gefunden

Durch diesen Mehraufwand verzögerten sich alle weiteren Arbeiten, so dass nun letztendlich zwei Wochen länger gearbeitet werden muss. Dass man die zusätzlichen 3.000 Tonnen nicht vorher absehen konnte, begründet die MVG mit falschen Plänen. "Um die auszutauschende Schottermenge abschätzen zu können, standen im Vorfeld der Baustelle nur wenige Querschnittspläne aus der Bauzeit zur Verfügung. Leider stellte sich heraus, dass diese Pläne auch nicht vollständig mit der vorgefundenen Situation übereinstimmen. Auch Probeentnahmen in den Tunnelröhren im Vorfeld der Baustelle hatten darauf keinen Hinweis ergeben", so die MVG in ihrer Mitteilung.