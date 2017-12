Ergebnisse am Mittwoch DFB-Pokal: Leverkusen und Bremen im Viertelfinale

Mönchengladbach - Der Jamaikaner Leon Bailey (70.) erzielte in einer temporeichen Partie das Goldene Tor für die Mannschaft von Bayer-Trainer Heiko Herrlich an dessen alter Wirkungsstätte. Der 20-jährige Bailey hatte schon am Wochenende beim 4:4 bei Hannover 96 doppelt getroffen, in der Bundesliga-Hinserie war der "Reggae Boy" an zehn Treffern direkt beteiligt gewesen.Bayer steht damit zum vierten Mal in fünf Jahren in der Runde der letzten Acht. Die Borussia verlor dagegen ihr viertes Pokal-Heimspiel gegen einen Erstligisten in Folge.