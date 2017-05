Bei den Einzeltickets ist Halle am günstigsten (2,20 Euro) und Hamburg am teuersten (3,20 Euro). Dazwischen bewegen sich Dresden (2,30 Euro), Hannover und Leipzig (je 2,60 Euro), Duisburg, Dortmund und Essen (je 2,70 Euro), Bremen (2,75 Euro), München, Berlin, Köln und Bonn (je 2,80 Euro), Stuttgart und Frankfurt (je 2,90 Euro) und Nürnberg (3 Euro).

Tageskarten sind in München viel günstiger als in Köln

Bei den Tageskarten liegt München mit 6,60 Euro im eher unteren Bereich. Am günstigsten ist auch hier Halle, dort müssen Fahrgäste 5 Euro berappen, in Hannover kostet die Tageskarte 5,20 Euro, in Dresden 6 Euro, in Duisburg, Düsseldorf, Dortmund und Essen je 6,80 Euro, in Stuttgart 6,90 Euro, in Berlin 7 Euro, in Leipzig und Frankfurt 7,20 Euro, in Hamburg 7,60 Euro, in Bremen und Nürnberg 7,90 Euro und in Köln und Bonn sogar 8,60 Euro.

Wer eine Stadt nicht nur besucht, sondern dort lebt, für den sind meistens Monatskarten interessant. Auch hier sind die Unterschiede riesig. Diesmal ist Dresden am günstigsten: Hier zahlen Einwohner 59 Euro für einen Monat Fahrt mit dem DVB. Bei den teuersten Städten belegt hingegen Hamburg den ersten Platz: 105,40 Euro werden dort für einen Monat freie Nutzung fällig. Der Preisunterschied zwischen den beiden Elbmetropolen liegt bei 79 Prozent.

Durchschnittspreis der Monastskarten: 77,20 Euro

Die zweitteuerste Monatskarten gibt's mit 94,30 Euro in Köln und Bonn. Berlin (81 Euro), Stuttgart (84,80 Euro) und Frankfurt (87,40 Euro) belegen ebenfalls hohe Ränge bei den Vielfahrer-Preisen. Das "teuerste" München hingegen widerspricht erneut seinem Ruf – und verlangt mit 78,20 Euro pro Monatskarte eine Summe, die nur knapp über dem bundesweiten Durchschnittspreis von 77,20 Euro liegt.

