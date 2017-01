Erfolgsformat kehrt zurück Boarische Late Night Show: Mundart und Kabarett auf höchstem Niveau

Bei wem sich bei soviel Kultur der Magen zu Wort meldet, der kann sich in der Speisekarte dieses Abends herzhafte Anregungen holen: Der Küchenchef des Spielbankrestaurants "Alpenhof" stellt eine spezielle Boarische Late Night Show Speisekarte mit bayerischen Köstlichkeiten zusammen. Wenn im Anschluss an die Show dann das letzte Lied verklingt, ist der Abend natürlich noch lange nicht vorbei. Mit ihrer Eintrittskarte zur Late Night Show erhalten die Besucher kostenlosen Zugang zu den Spielsälen.

Die Stars des Kultur-Abends sind zweifellos die Künstler und so lohnt sich natürlich ein genauerer Blick auf die Akteure.

Der Franzi und sei Spezi führen durch den Abend

Der humorvolle musikalische Rahmen des Abends, wird von eben diesem Duo gebildet. "Franze" alias Franz Moosauer war es auch, der vor einigen Jahren die Idee zur Boarischen Late Night Show hatte. Die Show hat das Ziel, Nachwuchskünstler wie auch bekannte Größen vor einem breiten Publikum zu präsentieren. Und was den "Spezi" von Franz Moosauer betrifft: Das ist natürlich Adrian Kreuzer mit dem er bereits seit über 13 Jahren in der Band "Saxndi" Musik macht. Von der Hochzeitsfeier bis zum Tanzabend – das Duo sorgt in jedem Saal für eine tolle Stimmung.

Ironisches und Komisches

Als nächster betritt Horst Eberl die Bühne. Ihm gelingt es, dass sein Publikum fast drei Stunden Tränen lacht, wie die Deggendorfer Zeitung schrieb. Ursprünglich haben ihn seine Golflieder bekannt gemacht, aber mit spitzer Zunge und flottem Gitarrenspiel nimmt er inzwischen hauptsächlich den ganz normalen Alltag mit den damit verbundenen Problemen auf die Schippe – nicht zuletzt mit einer gehörigen Portion Selbstironie. Der gebürtige Bad Kohlgruber unterhält sein Publikum mit Liedern "Aus dem prallen Leben" und zeigt unter anderem auf, wie interessant früher "Der Schulweg" war, der den meisten Kindern heute durch übervorsichtige Eltern vorenthalten wird. In Liedern wie "Nicht vor meiner Tür" oder "Luxusleben" erzählt er vom Zwiespalt der heutigen Zeit, in der zwar fast alles möglich ist, aber trotzdem für den einen oder anderen alles seinen Preis hat. Wer einen kurzweiligen Abend mit Lachgarantie hofft, ist bei dem bayrischen Liedermacher Horst Eberl genau richtig.

Die PrimaTonnen oder ein Lebensgefühl

"Die Primatonnen stehen für Erotik pur, für Frauenpower, für die ideale Masse, die der Menschheit letztlich das Überleben garantieren werden." Das schrieb die damalige Rezensentin der SZ Ebersberg voller Begeisterung zu einem Auftritt des Kabarettensembles im Jahre 2006.

10 Jahre gibt es die PrimaTonnen – Bettina von Haken und Edeltraud Rey – und mittlerweile sind sie von den Kabarettbühnen nicht mehr wegzudenken. Sie halten dem Publikum mit leiser Ironie und lauter Lebenslust den Spiegel vor – ihre Spielfreude ist außergewöhnlich humorvoll, musikalisch und schlagfertig. Die PrimaTonnen sind inzwischen ein eingespieltes Team, das immer neue Möglichkeiten entdeckt, miteinander zu agieren. Geschickt werden die beiden völlig verschiedenen Mentalitäten der beiden "Vollblutgrazien" miteinander – zum Vergnügen des Publikums – kombiniert.

Bettina von Hakens sprühender Wortwitz trifft das Zwerchfell des Publikums mit voller Wucht. Die "Lady Dynamite" des Kabaretts fegt wie ein wahrer Orkan bayerischer Frauenpower über die Bühne und durch den Zuschauerraum.

Ihre Spielpartnerin Edeltraud Rey versorgt das Publikum mit ihrer Gitarre, stets charmanter Boshaftigkeit und "hinterünftigem" Witz, den sie so liebenswürdig verpackt, dass selbst die Betroffenen noch darüber lachen können, wenngleich sie die Ohren spitzen müssen, um keine der "zungenbrecherischen" bayerischen Spezialausdrücke zu verpassen.

Geschichten aus dem Leben

Den Abschluss des bunten Musikprogramms macht Max von Milland.

"Max von Milland ist Musiker. Ein sehr guter. Ein sehr innovativer, individueller und vor allem Mutiger", das schreibt Flo Weber von den "Sportsfreunden Stiller" über seinen Kollegen. Und Mut braucht es, um selbstbewusst in Südtiroler Mundart von den Sorgen des Lebens zu erzählen. Dabei versteht es Max von Milland seine Geschichten in ergreifende Pop-Klänge zu verpacken, die beim Publikum für Gänsehaut sorgen. Die Emotionen aus seinen Liedern – transportiert durch seine Stimme und seine Gitarre – lassen den Zuhörer in eine Welt voller starker Gefühle eintauchen.

Wenn auch die Karriere von Max Milland in Berlin begann, zog er schließlich nach München, wo er sich nun "befreit und heimisch" fühlt. Seine Verbundenheit mit der Südtiroler Heimat merkt man auch in seinen Texten. In "Woher I eigentlich kimm" singt er über die Kraft der eigenen Wurzeln.

"Max macht seine Zuhörer zu verträumten Mitwissern der wichtigsten Gefühlsregungen, die er klar und direkt aber nicht plump zu beschreiben weiß", schreibt sein Kollege Flo Weber über ihn.

Weitere Informationen:

Boarische Late Night Show am 10. Februar 2017 in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen (Am Kurpark 10, 82467 Garmisch-Partenkirchen)

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Eintritt: 15 Euro

