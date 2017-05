München – München gilt als die Stadt der Reichen und Schönen. Doch was so positiv klingt, hat auch seine negativen Seiten: Jugendliche jedenfalls empfinden dieses Image der Stadt offenbar als schwere Belastung. Schon im Schulalter verspüren sie einen enormen Erfolgsdruck, das geht aus einer Umfrage der Stadt unter Jugendliche im Alter zwischen 15 und 21 Jahren hervor. Es gehe darum, in einem Umfeld, in dem anscheinend jeder viel Geld, einen tollen Job und eine schöne Wohnung hat, auch in Zukunft mithalten zu können, schreiben die Verfasser der Studie.