Erfolgreicher Selbstversuch So hat Dr. Eckart von Hirschhausen zehn Kilo verloren

In der ersten Ausgabe des neuen Gesundheits-Magazins STERN GESUND LEBEN (erscheint am 3. Januar) erklärt er: "Jeder hat doch schon mal versucht, eine Scheibe Gurke auf drei Mahlzeiten zu verteilen. Und nachts am Kühlschrank schlug das Jo-Jo zu. Längere Pausen funktionieren viel entspannter. Und dann kann man am nächsten Tag essen, was man will." In dem neuen Magazin, das sechs Mal jährlich erscheint, teilt Dr. von Hirschhausen als festes Mitglied der Redaktion nun regelmäßig Tipps zu diversen Health-Themen.