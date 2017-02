Erfolgreiche Hip-Hop-Serie The Get Down: Die zweite Staffel startet im April

Der zweite Teil von "The Get Down" setzt 1978 ein - ein Jahr nach den Ereignissen der ersten sechs Folgen. Die junge, wilde Hip-Hop-Szene im New York der 70er blüht und erlangt immer mehr an Popularität. Zwar ist die Disco-Ära auf ihrem Höhepunkt, doch ein bevorstehender, radikaler Umbruch liegt in der Luft. Das junge Pärchen Books (Justice Smith) und Mylene (Herizen Guardiola) ist Teil dieser kulturellen Revolution, die auch sie nutzen wollen, um endlich mit ihrer Musik durchzustarten. Neben Smith und Guardiola spielt Jaden Smith (18, "Karate Kid" ), der Sohn von Hollywood-Star Will Smith, eine weitere Hauptrolle.