Gelungener Start für die Rhein-Neckar Löwen in die Handball-Saison. Erstmals gewinnt der Meister den Super Cup gegen Pokalsieger SC Magdeburger - und das ohne den bisherigen Star Uwe Gensheimer.

Stuttgart - Die Rhein-Neckar Löwen können auch ohne ihren nach Paris abgewanderten Star Uwe Gensheimer Titel holen: Der deutsche Handball-Meister setzte sich am Mittwochabend beim Super Cup in Stuttgart mit 27:24 (17:12) gegen Pokalsieger SC Magdeburg durch und gewann die erste Trophäe der 51. Bundesliga-Saison, die offiziell am Freitag beginnt. Nach dem Abpfiff tanzten die Spieler übers Feld, feierten mit ihren Fans den Titel.