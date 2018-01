Erfolg für das "TBBT"-Spin-off "Young Sheldon" legt Rekord-Start hin

Der kleine Nerd kann sich freuen. Am gestrigen Montag feierte das "The Big Bang Theory"-Spin-off "Young Sheldon" sein Debüt im deutschen Free-TV und brach sofort jegliche Rekorde. 25,7 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer saßen um 20:45 Uhr gespannt vor den Fernsehbildschirmen und verhalfen ProSieben damit zur Marktführer-Position am Abend. Wie der Sender in einer Pressemitteilung bekannt gab, startete "Young Sheldon" "besser als jede ProSieben-Serie in diesem Jahrtausend". Aufgrund ihres durchschlagenden Erfolges wurde die Serie in den USA bereits um eine zweite Staffel verlängert.