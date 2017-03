Er zeigt wie es gemacht wird "DSDS 2017": Menderes rockt in Dubai

Er überrascht mit Justin Timberlake

Mit seiner unerwartet stimmigen Darbietung von Justin Timberlakes "Can't Stop The Feeling" überzeugte Menderes die Jury und sicher auch die meisten Fans vor den Bildschirmen. "Kein Mensch kann mit'm Mikrofon so gut umgehen wie Du", meinte H.P. Baxxter (52, "How Much Is the Fish?" ) und lobte die Showqualitäten von Menderes, der eben dieses Mikro zuvor herumgewirbelt hatte.