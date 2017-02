Er wusste es schon früh Matt Damon über die Clooney-Zwillinge: "Hätte fast geweint"

Amal Clooney (39) ist schwanger und soll schon im Juni Zwillinge bekommen. Das wurde nun von US-Moderatorin Julie Chen (47) in der Unterhaltungsshow "The Talk" bestätigt. Während der werdende Papa George Clooney (55, "A World Beyond" ) seine Fans bis jetzt im Unklaren ließ, war sein Freund und Kollege Matt Damon (46, "Jason Bourne" ) bereits eingeweiht - und das offenbar schon lange. "Ich habe im vergangenen Herbst mit ihm gearbeitet, er hat mich am Set beiseite gezogen und ich habe fast zu weinen angefangen. Ich habe mich so für ihn gefreut", sagte er "Entertainment Tonight Canada". Zu diesem Zeitpunkt war Amal Clooney laut Matt Damon erst in der achten Woche schwanger.