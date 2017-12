Er wurde mittels Haftbefehl gesucht Mann (21) fährt auf Zugpuffer in Bamberger Bahnhof ein

Bamberg - Absoluter Wahnsinn am Hauptbahnhof in Bamberg! Am Freitagmorgen fuhr hier ein 21-jähriger Mann in den Bahnhof ein, indem er sich auf den Puffer außerhalb des Zuges stellte. Der junge Mann war so auf einer Agilis-Bahn von Breitengüßbach bis nach Bamberg gefahren – auf dieser Strecke beträgt die Fahrtzeit immerhin sechs Minuten. Sechs Minuten, in denen der 21-Jährige sein Leben leichtfertig aufs Spiel setzte!