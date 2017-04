Er wurde 90 Jahre alt Ganz Hollywood trauert: US-Komiker Don Rickles ist tot

Im Jahr 2000 bekam Rickles einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Und 2008 erhielt er einen Emmy in der Kategorie "Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program" für "Mr. Warmth: The Don Rickles Project". 2014 ehrten ihn Kollegen wie Johnny Depp, Martin Scorsese, Robert De Niro, David Letterman und Tracy Morgan in dem TV-Special "One Night Only: An All-Star Comedy Tribute to Don Rickles". Auch mit seinen 90 Jahren war er noch in den Late-Night-Shows "Jimmy Kimmel Live!" und "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" zu sehen.

"Heute ist ein Gott gestorben"

Die Anteilnahme ist derweil groß. Moderator Jimmy Kimmel twitterte: "90 Jahre mit Don Rickles waren einfach nicht genug. Einer der liebsten Menschen, die ich kannte. Wir vermissen dich schon jetzt." Oscar-Gewinner Tom Hanks schrieb: "Heute ist ein Gott gestorben. Don Rickles, wir wollten dich niemals verlieren. Niemals." Billy Crystal bezeichnete den Tod des Comedian auf Twitter als "gigantischen Verlust".

Jim Carrey meldete sich mit einer kleinen Anekdote zu Wort: "Don flehte mich einmal um ein paar Dollar an, dann sagte er mir, ich soll mich wie eine Brezel verdrehen." Und "Full House"-Star Bob Saget schrieb: "Mein Freund, mein Vater, der lustigste, großzügigste von allen. Ein wunderbarer Ehemann und Vater. Mein Herz ist gebrochen. Ruhe in Frieden. Don Rickles."

Don Rickles hinterlässt seine Ehefrau Barbara, mit der er 52 Jahre verheiratet war, sowie ihre gemeinsame Tochter Mindy Mann, seinen Schwiegersohn Ed und die Enkel Ethan und Harrison.