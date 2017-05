Er wurde 89 Jahre alt Roger Moore ist tot: Seine Kinder sind "am Boden zerstört"

Roger Moore hat als Schauspieler in an die 100 Produktionen mitwirkt. Nachdem ihn Rollen in Fernsehserien weltberühmt gemacht hatten, wurde er 1973 zum Geheimagenten James Bond . Bis 1985 drehte er sieben Streifen. Kein anderer Darsteller durfte bisher in so vielen 007-Filmen mitwirken.

Auch wenn Moore bis zuletzt Rollenangebote angenommen hatte, konzentrierte er sich seit den 90er Jahren verstärkt auf sein soziales Engagement. Er war unermüdlich als Sonderbotschafter für das Kinderhilfswerk UNICEF im Einsatz.